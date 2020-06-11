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Для борьбы с безработицей: ФИФА внесла важное изменение в правила трансферов футболистов

22:00, 11 июня 2020
Футбол
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ФИФА / фото REUTERS

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Об этом сообщила пресс-служба организации.

"Из-за опасений в связи с безработицей, игрокам разрешено регистрироваться в трех клубах и выступать за них на официальном уровне по ходу одного сезона", - сказано в заявлении.

Это временная мера, которая была принята в связи с остановкой многих чемпионатов из-за пандемии коронавируса.

Согласно обычному регламенту ФИФА, в одной национальной федерации игрок может быть заявлен только за один клуб на протяжении 12 месяцев.

УНИАН ранее сообщал о том, что в футболе временно изменены два правила из-за пандемии коронавируса.

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