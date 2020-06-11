Для борьбы с безработицей: ФИФА внесла важное изменение в правила трансферов футболистов
Международная федерация футбола (ФИФА) приняла решение разрешить футболистам выступать за три разных клуба в течение одного сезона.
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Об этом сообщила пресс-служба организации.
"Из-за опасений в связи с безработицей, игрокам разрешено регистрироваться в трех клубах и выступать за них на официальном уровне по ходу одного сезона", - сказано в заявлении.
Это временная мера, которая была принята в связи с остановкой многих чемпионатов из-за пандемии коронавируса.
Согласно обычному регламенту ФИФА, в одной национальной федерации игрок может быть заявлен только за один клуб на протяжении 12 месяцев.
УНИАН ранее сообщал о том, что в футболе временно изменены два правила из-за пандемии коронавируса.
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