Фернандиньо после переезда из Бразилии не знал, "что делать с такими деньгами".

Один из лучших легионеров в истории "Шахтера" Фернандиньо рассказал о том, как прятал деньги после переезда из Бразилии в Украину.

Об этом стало известно из его рассказа на сайте The Players’ Tribune.

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Фернандиньо вспомнил, что в "Атлетико Паранаенсе" им платили по 30 долларов за день, когда команда играла в Кубке Либертадорес, и подчеркнул, что когда он был 20-летним парнем, то деньги, которые он стал получать после перехода в "Шахтер", казались ему безумными.

"Когда поступило предложение от "Шахтера", для меня это была хорошая возможность проявить себя в качестве футболиста. И, конечно, была еще и финансовая сторона. В конце моего первого месяца в Украине у меня еще не было банковского счета, и клуб выплачивал мне игровые бонусы наличными. Это была куча наличных. Для ребенка, который думал, что 30 долларов - это много, это было безумием".

По словам Фернандиньо, его жена придумала, куда прятать деньги:

"В то время я жил в отеле и не знал, что делать с такими деньгами. Я показал жене, и в итоге она завернула их в полотенце и спрятала в нашу скороварку. Она сказала: "Сюда никто не полезет. Украинцы даже не знают, что такое скороварка". Ха-ха".

Также бразилец рассказал, что на свои первые зарплаты и бонусы за подписание контракта он купил маме квартиру в Куритибе.

"Но помимо денег, я провел восемь прекрасных лет в Украине", - подытожил Фернандиньо.

Напомним, бразилец выступал за "Шахтер" с 2005 по 2013 годы, после чего перешел в "Манчестер Сити". За "горняков" он провел 284 матча, в которых забил 53 гола.

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Автор: Антон Дударь