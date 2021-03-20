"Горожане" в непростом матче сломили сопротивление "Эвертона".

"Манчестер Сити" вышел в полуфинал Кубка Англии, обыграв "Эвертон" в матче 1/4 финала.

Читайте такжеЗинченко получил на орехи от своего тренера во время пресс-конференции за дерзкое заявление

В составе "Ман Сити" весь матч на поле провел Александр Зинченко. В конце первого тайма украинец спас "Сити" от пропущенного гола. Он практически с линии ворот головой выбил мяч после удара Йерри Мины под штангу.

От портала SofaScore Зинченко получил самую высокую оценку среди всех игроков матча (7,7).

Вырвать победу "горожанам" удалось в концовке встречи. Сперва Илкай Гюндоган сыграл головой на добивании после удара в перекладину, а затем Кевин де Брюйне реализовал выход на ворота.

"Эвертон" - "Манчестер Сити" - 0:2

Голы: Гюндоган, 84, Де Брюйне, 90

"Эвертон": Жоау Виржиниа, Холгейт (Ивоби, 87), Мина, Годфри, Коулмэн, Гомеш, Аллан, Динь, Сигурдссон, Кальверт-Льюин, Ришарлисон

"Ман Сити": Штеффен, Уокер, Ляпорт, Диаш, Зинченко, Силва (Марез, 64), Фернандиньо, Гюндоган (Родри, 89), Стерлинг (Де Брюйне, 79), Жезус, Фоден

Момент со спасением от Зинченко

Just Oleksandr Zinchenko showing why you put players on the line for corners.#EmiratesFACup@ManCitypic.twitter.com/HAJiHAf2FY — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) March 20, 2021

Видеообзор матча опубликовал YouTube-канал The Emirates FA Cup.

Кубок Англии: 1/4 финала

"Ман Сити" стал вторым полуфиналистом турнира. 20 марта в 1/2 финала также пробился "Саутгемптон", который разгромил "Борнмут" со счетом 3:0.

21 марта будут сыграны еще два четвертьфинала - "Челси" примет "Шеффилд Юнайтед", а "Манчестер Юнайтед" сыграет в гостях у "Лестера".

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Антон Дударь