Кевин де Брюйне поставил точку в матче / фото REUTERS

"Манчестер Сити" вышел в полуфинал Кубка Англии, обыграв "Эвертон" в матче 1/4 финала.

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В составе "Ман Сити" весь матч на поле провел Александр Зинченко. В конце первого тайма украинец спас "Сити" от пропущенного гола. Он практически с линии ворот головой выбил мяч после удара Йерри Мины под штангу.

От портала SofaScore Зинченко получил самую высокую оценку среди всех игроков матча (7,7).

Вырвать победу "горожанам" удалось в концовке встречи. Сперва Илкай Гюндоган сыграл головой на добивании после удара в перекладину, а затем Кевин де Брюйне реализовал выход на ворота.

"Эвертон" - "Манчестер Сити" - 0:2

Голы: Гюндоган, 84, Де Брюйне, 90

"Эвертон": Жоау Виржиниа, Холгейт (Ивоби, 87), Мина, Годфри, Коулмэн, Гомеш, Аллан, Динь, Сигурдссон, Кальверт-Льюин, Ришарлисон

"Ман Сити": Штеффен, Уокер, Ляпорт, Диаш, Зинченко, Силва (Марез, 64), Фернандиньо, Гюндоган (Родри, 89), Стерлинг (Де Брюйне, 79), Жезус, Фоден

Момент со спасением от Зинченко

Видеообзор матча опубликовал YouTube-канал The Emirates FA Cup.

Кубок Англии: 1/4 финала

  • "Ман Сити" стал вторым полуфиналистом турнира. 20 марта в 1/2 финала также пробился "Саутгемптон", который разгромил "Борнмут" со счетом 3:0.
  • 21 марта будут сыграны еще два четвертьфинала - "Челси" примет "Шеффилд Юнайтед", а "Манчестер Юнайтед" сыграет в гостях у "Лестера".

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Автор: Антон Дударь