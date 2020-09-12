Эдинсон Кавани решил продвигать сценическое искусство.

Бывший нападающий "Пари Сен-Жермен" Эдинсон Кавани занялся популяризацией балета.

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Об этом сообщил журналист Луис Мигель Эчегарай.

33-летний футболист еще в Париже посещал специальную школу балета. В межсезонье уругваец стал свободным агентом и вернулся на родину.

В Уругвае Кавани начал активно сотрудничать с национальным балетом. Футболист намерен популяризировать этот вид искусства среди молодежи и показывать, что в балет могут идти не только девушки, но и парни.

Видео опубликовал YouTube-канал издания Marca.

Эдинсон Кавани: главные достижения

33-летний Эдинсон Кавани перешел в ПСЖ из "Наполи" в 2013 году, после чего стал обладателем 19 титулов.

Уругваец является лучшим бомбардиром в истории французского клуба - на его счету 200 голов в 301 матче.

Нападающий пока не определился с будущим. Он находится в статусе свободного агента.

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Перевод: Данил Слесь