Врачи запретили игроку выходить на поле.

Полузащитник "Динамо" Миккель Дуэлунд не сможет выйти на поле в этом году из-за последствий коронавируса.

Об этом он рассказал в интервью sport.tv2.

"Сейчас мне уже намного лучше, но мое тело совсем не может работать, как того требует футбол высшего уровня. Врачи беспокоятся обо мне и запретили играть до конца 2020 года. Риск образования тромбов исчез. Но врачи не пойдут на риск, потому что проблема в том, что моя печень не вырабатывает вещества, которые нужны организму, чтобы иметь возможность тренироваться и восстанавливаться. Хорошо то, что худшее уже позади, и с сегодняшнего дня мне снова можно тренироваться, но я пока все еще не могу работать интенсивно и с нагрузками", - сказал Дуэлунд.

Коронавирус у Дуэлунда: история болезни

Положительный результат теста на COVID-19 23-летний хавбек получил еще в начале ноября. С того времени на поле в играх за клуб он не выходил. Теперь полузащитник пропустит матчи против "Мариуполя" и "Колоса" в УПЛ, а также против "Ференцвароша" в Лиге чемпионов.

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Автор: Олег Давыгора