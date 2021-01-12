Автомобиль вратаря "Дженоа" попал в аварию.

Экс-голкипер сборной Италии Федерико Маркетти стал жертвой безответственного работника автомойки.

Об этом сообщает Sky Sport.

Вратарь "Дженоа" Маркетти пригнал свое авто Ferrari 812 Superfast, которое стоит около 300 тысяч евро, на автомойку. Футболист оставил авто и отправился на тренировку. В это время работник сервиса соблазнился идеей порулить автомобилем и выехал на дорогу.

В итоге горе-водитель не справился с управлением спорткара, который набирает скорость 100 км/ч за 3 секунды.

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Как следствие, водитель въехал в отбойник на одной из дорог Генуи и разбил авто в хлам. Реакция Маркетти пока неизвестна.

Напомним, что Маркетти на протяжении карьеры защищал цвета клубов Серии А. Больше всего сыграл за "Лацио" - 161 матч. А также он провел 11 матчей за национальную сборную Италии. Ныне Федерико представляет "Дженоа".

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Автор: Budrin Artem