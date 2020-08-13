Впервые в Лиге чемпионов: УЕФА присудил техническое поражение команде из-за коронавируса

Чемпион Косова вылетел из квалификации Лиги чемпионов.

В Лиге чемпионов впервые было засчитано техническое поражение одной из команд из-за коронавируса.

Финал предварительного раунда квалификации ЛЧ 2020-2021 между "Дритой" (Косово) и "Линфилдом" (Северная Ирландия) был запланирован на 11 августа в швейцарском Ньоне, но не состоялся, так как перед игрой у двух игроков чемпиона Косова был выявлен коронавирус.

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В итоге всей команде пришлось отправиться на самоизоляцию, и матч не может быть сыгран.

Согласно новому медицинскому протоколу и регламенту проведения еврокубков, "Дрите" было засчитано техническое поражение со счетом 0:3.

О данном решении УЕФА сообщил на своем официальном сайте.

"Линфилд" прошел в следующий раунд квалификации, где сыграет с польской "Легией".

Ранее также сообщалось, что УЕФА готов переносить матчи еврокубков на нейтральные поля.

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