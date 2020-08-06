УЕФА готов переносить матчи еврокубков на нейтральные поля: выбраны четыре страны

В новом сезоне коронавирус может создать проблемы, из-за которых придется переносить поединки.

УЕФА провел очередную видеоконференцию с представителями 55 национальных ассоциаций, на которой обсуждалось проведение квалификационных матчей еврокубков следующего сезона.

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Об этом сообщила пресс-служба организации.

В каждой из стран введен свой режим в связи с пандемией коронавируса. Если ситуация будет усугубляться в отдельно взятом государстве, то матчи квалификации надо будет переносить на нейтральную территорию.

Для этого был создан резерв из нейтральных стадионов, которые предоставили Польша, Венгрия, Греция и Кипр. Именно в этих странах теоретически могут проводиться поединки квалификации Лиги чемпионов и Лиги Европы, которые стартуют уже в августе.

В ходе встречи также обсуждался вопрос проведения осенних матчей сборных. Допускается возможность переноса и этих игр на нейтральную территорию.

Стоит отметить, что в 3-м раунде квалификации Лиги чемпионов от Украины выступит "Динамо". В отборе Лиги Европы сыграют "Десна" (3-й раунд квалификации) и "Колос" (2-й раунд квалификации).

Как сообщал УНИАН, ранее стало известно, когда украинские клубы стартуют в еврокубках.

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