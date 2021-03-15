Анхеля Ди Марию тренер заменил, чтобы тот смог поскорее поехать домой.

Во время матча 29-го тура чемпионата Франции, когда ПСЖ играл с "Нантом", случилась ужасная история. Дома игроков столичного клуба Анхеля Ди Марии и Маркиньоса обокрали. На тот момент в доме находилась жена аргентинца с детьми, которые стали заложниками ситуации.

Об этом сообщает ESPN.

Ди Марию наставник усадил на скамью запасных на 62-й минуте, чтобы тот смог покинуть стадион и отправиться домой. Спортивный директор ПСЖ Леонардо сразу сообщил тренеру парижского клуба Маурисио Почеттино об этом кошмаре. В настоящее время родным футболиста ничего не угрожает.

"После финального свистка с игроками мы говорили не о поражении", - после матча отметил коуч ПСЖ Почеттино, который тоже обеспокоен инцидентом и высказал свои соболезнования подопечным.

Правоохранительные органы уже начали вести расследование преступления. Напомним, что ПСЖ сенсационно проиграл "Нанту" со счетом 1:2.

Заметим, что летом у Ди Марии были психологические неурядицы учитывая карантин и всю ситуацию с пандемией.

Также в феврале 2021 года дом звезды парижан Мауро Икарди "обчистили" разбойники, пока нападающий ездил с командой на выездную игру в Лорьян.

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Автор: Будрин Артем