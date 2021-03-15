В рамках 29-го тура чемпионата Франции ПСЖ умудрился на своем поле проиграть "Нанту", который занимает место в зоне вылета и является кандидатом на понижение в классе. Парижане первыми открыли счет в матче благодаря голу Юлиана Дракслера. Однако во втором тайме гости сенсационно забили дважды и шокировали действующего чемпиона страны.
В общем, для ПСЖ это уже седьмое поражение в сезоне на внутренней арене.
ПСЖ - "Нант" - 1:2
Голы: Дракслер, 42 - Муани, 59, Саймон, 71
ПСЖ: Навас, Дагба (Керер, 74), Маркиньос, Кимпембе, Диалло, Данилу, Верратти, Ди Мария (Паредес, 62), Рафинья (Икарди, 56), Дракслер (Сарабия, 74), Мбаппе
"Нант": Ляфон, Кастелетто, Жиротто, Паллуа, Коко, Чиривелья, Туре, Траоре, Блас (Луза, 84), Муани (Эмон, 83), Саймон (Бамба, 83)
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Чемпионат Франции: положение команд
- На первом месте до сих пор неожиданно находится "Лилль". У них 63 очка.
- Полуфиналист Лиги чемпионов "Лион" делит вторую строчку с ПСЖ. В активе обоих коллективов по 60 очков.
- "Монако" сохраняет четвертое место и имеет 56 зачетных пунктов.
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