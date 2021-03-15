"Канарейки" одержали волевую победу.

В рамках 29-го тура чемпионата Франции ПСЖ умудрился на своем поле проиграть "Нанту", который занимает место в зоне вылета и является кандидатом на понижение в классе. Парижане первыми открыли счет в матче благодаря голу Юлиана Дракслера. Однако во втором тайме гости сенсационно забили дважды и шокировали действующего чемпиона страны.

В общем, для ПСЖ это уже седьмое поражение в сезоне на внутренней арене.

ПСЖ - "Нант" - 1:2

Голы: Дракслер, 42 - Муани, 59, Саймон, 71

ПСЖ: Навас, Дагба (Керер, 74), Маркиньос, Кимпембе, Диалло, Данилу, Верратти, Ди Мария (Паредес, 62), Рафинья (Икарди, 56), Дракслер (Сарабия, 74), Мбаппе

"Нант": Ляфон, Кастелетто, Жиротто, Паллуа, Коко, Чиривелья, Туре, Траоре, Блас (Луза, 84), Муани (Эмон, 83), Саймон (Бамба, 83)

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Чемпионат Франции: положение команд

На первом месте до сих пор неожиданно находится "Лилль". У них 63 очка.

Полуфиналист Лиги чемпионов "Лион" делит вторую строчку с ПСЖ. В активе обоих коллективов по 60 очков.

"Монако" сохраняет четвертое место и имеет 56 зачетных пунктов.

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Автор: Будрин Артем