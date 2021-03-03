"Днепр-1" покидает турнир по итогам домашнего матча.

"Днепр-1" и "Александрия" определили еще одного полуфиналиста Кубка Украины.

Основное время матча завершилось вничью. Максим Третьяков вывел "Александрию" вперед после дальнего удара. Но вскоре гости остались в меньшинстве - Дмитрий Гречишкин получил вторую желтую карточку.

Уже через четыре минуты после этого "Днепр-1" отыгрался - мяч оказался в сетке после удара Сергея Булецы и рикошета.

Читайте такжеКубок Украины: Заря одержала волевую победу и стала первым полуфиналистомВ овертайме команды не забили, а в серии пенальти точнее оказались гости. Днепряне не реализовали сразу два удара, которые отразил Юрий Панькив.

"Днепр-1" - "Александрия" - 1:1 (по пенальти - 3:4)

Голы: Булеца, 79 - Третьяков, 62

Серия пенальти: Довбик - 0:0 (вратарь), Мельник - 0:1, Дуглас - 1:1, Бабогло - 1:2, Пихаленок - 2:2, Бондаренко - 2:3, Хобленко - 3:3, Стецьков - 3:4, Булеца - 3:4 (вратарь)

"Днепр-1": Сарнавский, Адамюк (Тейлор 75), Дуглас, Логинов, Дубинчак, Назаренко (Вагнер 75), Пихаленок, Игнатенко (Когут 69), Ди Франко (Хобленко 98), Чуже (Булеца 69), Довбик

"Александрия": Панькив, Пашаев, Бабогло, Бондаренко, Вантух (Стецков 119), Банада, Лучкевич (Мирошниченко, 81), Гречишкин, Третьяков (Калюжный 88), Шастал, Ситало

Предупреждения: Ди Франко, Адамюк, Пихаленок - Гречишкин, Ситало

Удаление: Гречишкин, 75 (вторая желтая карточка)

Видео голов

Видео серии пенальти

Кубок Украины 2020-2021: что нужно знать

Кубок Украины 2020-2021 состоит из семи этапов: два предварительных этапа, 1/16 финала, 1/8 финала, 1/4 финала, 1/2 финала и финал. На всех этапах команды проводят по одному матчу.

Чемпион Украины "Шахтер" и обладатель Кубка Украины 2019-2020 "Динамо", согласно регламенту, стартовали с четвертьфинальной стадии.

В полуфинал, кроме "Александрии", прошли "Заря", "Динамо" и "Агробизнес".

Жеребьевка 1/2 финала Кубка Украины запланирована на 4 марта, а матчи этой стадии будут сыграны 21 апреля.

Финал Кубка Украины-2020/21 состоится 12 мая в Тернополе на "Городском стадионе".

Действующим обладателем трофея является киевское "Динамо".

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Автор: Антон Дударь