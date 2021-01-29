Киевляне продолжат подготовку к осенней части сезона.

Футболисты киевского "Динамо" после нескольких дней отдыха отправились в Турцию, где проведут второй сбор перед возобновлением сезона.

Об этом сообщил официальный сайт "Динамо".

В Анталию главный тренер "Динамо" Мирча Луческу взял с собой 31 футболиста.

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Вратари: Бойко, Бущан, Нещерет, Моргун.

Защитники: Попов, Шабанов, Миколенко, Кендзера, Сидклей, Сирота, Забарный, Тымчик.

Полузащитники: Сидорчук, Цыганков, Гармаш, Леднев, Шапаренко, Буяльский, Караваев, Шепелев, Андриевский, Вербич, де Пена, Дуэлунд, Викентий Волошин, Назар Волошин.

Нападающие: Беседин, Супряга, Родригес, Русин, Ванат.

С командой не полетели травмированные Никита Бурда, Владимир Костевич, Тудор Белуце и Мохамед Кадири. Также в списке нет бразильца Клейтона, который был на первом сборе "Динамо". Причины его отсутствия пока неизвестны.

Подготовка "Динамо" ко второй части сезона: что нужно знать

"Динамо" вышло из отпуска 11 января. Первый сбор команды прошел в ОАЭ с 15 до 25 января.

Киевляне провели три контрольных матча. Сперва "Динамо" уступило "Легии" (0:2), затем одолело солигорский "Шахтер" (2:0), а в третьем поединке не смогло обыграть сборную Иордании.

Возобновить сезон "Динамо" предстоит 13 февраля матчем УПЛ. А 18 февраля киевляне проведут первую встречу с "Брюгге" в плей-офф Лиги Европы.

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Автор: Антон Дударь