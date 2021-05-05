5 мая состоится матч 25-го тура чемпионата Украины, в котором встретятся "Динамо" Киев и "Мариуполь". Команды сыграют в Мариуполе, так как матч первого круга прошел в Киеве.
Вашему вниманию видеотрансляция матча "Динамо" - "Мариуполь".
Начало встречи - в 14.00.
"Динамо" выйдет на этот матч в статусе чемпиона Украины - киевляне оформили титул за четыре тура до финиша сезона.
В то же время "Мариуполь" ведет борьбу за выживание - у команды 22 очка и 12-е место. "Минай", который идет в зоне вылета, мариупольцы опережают на 4 очка.
Динамо - Мариуполь
Видеотрансляция матча
Телеканал "2+2"
FootballHub
В матче первого круга "Динамо" обыграло "Мариуполь" со счетом 2:1.
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