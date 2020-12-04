Футболисты "Динамо" дополнительно заработали за выход в групповой этап турнира.

Футболисты и тренеры "Динамо" получили солидные призовые за попадание в групповой этап Лиги чемпионов.

Об этом сообщает шоу "ТаТоТаке" на YouTube.

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По данным источника, основные игроки команды получили до 150 тысяч евро каждый уже после вычета налогов.

Напомним, за выход в групповой этап Лиги чемпионов "Динамо" заработало более 30 миллионов евро.

"Динамо" в Лиге чемпионов: главное

"Динамо" пробилось в групповой этап ЛЧ впервые с сезона 2016-2017.

На данный момент в пяти турах группового этапа киевляне заработали только 1 очко. "Динамо" по два раза проиграло "Ювентусу" (0:2 и 0:3) и "Барселоне" (1:2 и 0:4), а также сыграло вничью с "Ференцварошем" (2:2).

В 6-м туре "Динамо" и "Ференцварош", у которого в активе также 1 очко, в Киеве решат судьбу путевки в групповой этап Лиги чемпионов.

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Автор: Антон Дударь