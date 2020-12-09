Мирча Луческу доволен результатом и готов закрыть глаза на качество игры.

"Динамо" в поединке шестого тура группового этапа Лиги чемпионов обыграло "Ференцварош" с минимальным счетом и гарантировало себе участие в Лиге Европы.

Главные тренера команд прокомментировали итоги матча, сообщает официальный сайт УЕФА.

Главный тренер киевлян Мирча Луческу доволен результатом и готов закрыть глаза на качество игры.

"Я очень доволен тем, что мы вышли в евровесну. Результат — самое главное. Игра остается на втором плане. Мы играли против очень хорошей, мотивированной команды. Венгры хотели победить и делали все возможное. Нам нужно было организованно действовать в обороне, чтобы не пропустить быстрые контратаки соперника, в составе которого выступают скоростные и техничные Узуни, Нгуэн и Зубков. Нельзя было давать им пространство. В перерыве я сказал ребятам, что мы должны активнее выбегать в атаку, если хотим выиграть и пройти дальше. В первом тайме мы отбирали мяч и быстро его теряли. Во втором тайме нам следовало пользоваться пространством за спинами соперника, который большими силами выбегал в атаку. И мы это смогли", - заявил Луческу.

В свою очередь Сергей Ребров остался доволен своими подопечными и отметил мало количество опасных моментов в матче.

"Это был хороший матч. Я горд за свою команду, особенно горжусь игрой в первом тайме. К сожалению, мы не создавали большого количества моментов, но мы играли против киевского "Динамо" на выезде — это непросто. Все сломал гол, который киевляне забили. После этого нужно было что-то менять. Мы постарались, но не забили. В таких матчах не бывает много моментов. Мы создали два-три очень хороших момента. Если бы реализовали их, была бы другая игра. На таком уровне очень сложно получить больше возможностей. "Динамо" реализовало один свой момент и выиграло матч", - сказал Ребров.

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Динамо - Ференцварош: итоги матча

После шести туров у "Динамо" в активе 4 очка, а у "Ференцвароша" - 1 очко. В последнем туре "Динамо" и "Ференцварош" в очном противостоянии решали судьбу третьего места и путевки в Лигу Европы. "Ювентус" и "Барселона" набрали в группе G по 15 очков.

4 набранных очка - худший результат "Динамо" на групповом этапе ЛЧ с сезона 2007-2008 (0 очков).

В первом круге "Ференцварош" и "Динамо" сыграли вничью 2:2.

Динамо выступало на групповом этапе Лиги чемпионов впервые за четыре года.

В плей-офф Лиги Европы "Динамо" сыграет впервые с сезона 2018-2019. Соперник киевлян по плей-офф ЛЕ определится в ходе жеребьевки 14 декабря.

Защитник Денис Попов забил свой дебютный гол в еврокубках.

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Автор: Олег Давыгора