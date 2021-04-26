Главный тренер киевлян подчеркнул, что выдерживать его было непросто.

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу прокомментировал досрочную победу команды в чемпионате. Румынский специалист рассказал, за счет чего киевлянам удалось выиграть титул.

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Луческу цитирует dynamo.kiev.ua.

"Главным нашим приоритетом на этот сезон было создание здоровой, соревновательной конкуренции в команде. Нам это удалось сделать. Благодарен ребятам, поздравляю их с чемпионством! Было нелегко меня выдерживать все эти месяцы: я оказывал давление, но без этого невозможно было добиться того, чего мы добились. Это один из важнейших компонентов успеха", - сказал Луческу.

Он также объяснил, что изменилось в команде после его прихода:

"Если меня спросят, в чем разница между нынешней командой и той, которую я принял 1 августа, то я в первую очередь скажу, что разница в том, что ребята приобрели менталитет победителей. Чемпионами стали те же футболисты, что были в "Динамо" и раньше, но самое главное - это не талант, а ежедневная работа. Ребята ежедневно жили с мыслью о том, чтобы стать чемпионами".

О своих эмоциях в связи с чемпионством Луческу говорить не стал:

"Это мои чувства, это личное, и я не хотел бы говорить об этом вслух".

Чемпионство "Динамо": цифры и факты

"Динамо" в 16-й раз в истории выиграло чемпионат Украины. Это рекордный показатель.

"Динамо" стало чемпионом Украины впервые с 2016 года и в своем первом сезоне под руководством Мирчи Луческу. Киевляне прервали гегемонию "Шахтера".

У "Динамо" теперь 37 титулов, добытых за время независимости Украины (16 чемпионских титулов, 12 Кубков Украины и 9 Суперкубков Украины). Киевляне на два трофея опережают "Шахтер" (13 чемпионских титулов, 13 Кубков Украины, 8 Суперкубков Украины и Кубок УЕФА).

Мирча Луческу в девятый раз в карьере стал чемпионом Украины, выиграв золотые медали с обоими украинскими грандами. Он первый тренер, которому удалось выиграть чемпионство и с "Шахтером", и с "Динамо". Всего в активе 75-летнего Луческу теперь 34 трофея в карьере.

"Динамо" может оформить "золотой дубль" в сезоне, если 13 мая обыграет "Зарю" в финале Кубка Украины.

Вместе с чемпионским титулом "Динамо" завоевало прямую путевку в групповой этап Лиги чемпионов 2021-2022.

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Автор: Антон Дударь