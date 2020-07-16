УПЛ: Десна потерпела домашнее поражение и лишилась шансов на серебряные медали (видео)

Черниговский клуб дома неожиданно проиграл "Александрии".

В 31-м туре чемпионата Украины "Десна" на своем поле принимала "Александрию". Хозяева потерпели поражение со счетом 1:3.

После этого поражения "Десна" потеряла шансы на серебряные медали в УПЛ. У команды из Чернигова - 55 очков, она занимает четвертое место в таблице и уже не сможет догнать "Динамо". В последнем туре "Десна" будет бороться с "Зарей" за бронзу.

"Александрия" (48 очков) занимает пятое место.

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Интересно, что "Десна" впервые в сезоне уступила "Александрии". До этого черниговский клуб выиграл три матча из трех.

"Десна" - "Александрия" - 1:3

Голы: Тамм, 8 - Шастал, 32, Мишенко, 57, Задерака, 61

"Десна": Паст, Фаворов, Гитченко, Тамм, Западня (Мостовой, 64), Домбровский, Арвеладзе (Будковский, 46), Картушов (Старенький, 72), Хлебас (Огиря, 46), Кузик (Тотовицкий, 46), Филиппов

"Александрия": Билык, Мирошниченко, Мельник, Бухал, Стецьков, Банада, Довгий, Грицук (Ковалец, 46), Задерака (Гордиенко, 74), Шастал (Безбородько, 60 (Шендрик, 90+1)), Мишенко (Гречишкин, 60)

Предупреждения: Западня - Шастал

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УНИАН ранее также сообщал о том, что в УПЛ определились пары плей-офф за путевку в Лигу Европы.

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