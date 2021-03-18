Публика в комментариях написала идеи оригинального подарка.

Полузащитник киевского "Динамо" и сборной Украины Виктор Цыганков показал эффектные совместные фотографии со своей девушкой по случаю ее дня рождения.

23-летний игрок выставил фотографии в Instagram.

"С днем рождения, моя любимая", - подписал снимки такими словами бомбардир.

В комментариях к фото болельщики придумали лучший подарок на этот день:

"Витя, сделай сегодня победу", "Сделай подарок невесте - камбэк с Вильярреалом", "Твой дубль сегодня будет хорошим презентом!", - пишут фанаты.

Напомним, что Цыганков является самым дорогим украинским футболистом. Авторитетный немецкий портал Transfermarkt оценивает его в 24 миллиона евро.

Ранее Виктор тоже показывал колоритные кадры из совместного отдыха со своей невестой Романой.

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Автор: Будрин Артем