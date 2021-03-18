Полузащитник киевского "Динамо" и сборной Украины Виктор Цыганков показал эффектные совместные фотографии со своей девушкой по случаю ее дня рождения.
23-летний игрок выставил фотографии в Instagram.
"С днем рождения, моя любимая", - подписал снимки такими словами бомбардир.
В комментариях к фото болельщики придумали лучший подарок на этот день:
"Витя, сделай сегодня победу", "Сделай подарок невесте - камбэк с Вильярреалом", "Твой дубль сегодня будет хорошим презентом!", - пишут фанаты.
Напомним, что Цыганков является самым дорогим украинским футболистом. Авторитетный немецкий портал Transfermarkt оценивает его в 24 миллиона евро.
Ранее Виктор тоже показывал колоритные кадры из совместного отдыха со своей невестой Романой.
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