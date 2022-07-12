55 сборных в марте начнут борьбу за выход на чемпионат мира.

7 декабря прошла жеребьевка европейской квалификации ЧМ-2022.

В ходе жеребьевки 55 национальных сборных были разбиты на десять групп. В пяти группах оказалось по пять команд, еще в пяти - по шесть.

Своих соперников узнала и сборная Украины.

Результаты жеребьевки

Группа А: Португалия, Сербия, Ирландия, Люксембург, Азербайджан

Группа B: Испания, Швеция, Греция, Грузия, Косово

Группа C: Италия, Швейцария, Северная Ирландия, Болгария, Литва

Группа D: Франция, Украина, Финляндия, Босния и Герцеговина, Казахстан

Группа E: Бельгия, Уэльс, Чехия, Беларусь, Эстония

Группа F: Дания, Австрия, Шотландия, Израиль, Фарерские острова, Молдова

Группа G: Нидерланды, Турция, Норвегия, Черногория, Латвия, Гибралтар

Группа H: Хорватия, Словакия, Россия, Словения, Кипр, Мальта

Группа I: Англия, Польша, Венгрия, Албания, Андорра, Сан-Марино

Группа J: Германия, Румыния, Исландия, Северная Македония, Армения, Лихтенштейн

Отметим, что перед жеребьевкой все команды были разбиты на шесть корзин, согласно своему рейтингу.

Квалификация ЧМ-2022: что нужно знать

При жеребьевке УЕФА разводил сборные Украины и России, Косово и России, Сербии и Косово, Боснии и Герцеговины и Косово, Испании и Гибралтара, а также Армении и Азербайджана.

Также в одну группу не могли попасть больше двух команд из так называемого "зимнего пула" (Исландия, Фарерские острова, Украина, Беларусь, Эстония, Латвия, Литва, Финляндия, Норвегия, Россия)

Матчи группового этапа квалификации пройдут с 24 марта по 16 ноября 2021 года. Команды сыграют друг против друга дома и на выезде. Матчи плей-офф запланированы на март 2022 года.

Всего от Европы на ЧМ-2022 выйдут 13 сборных. Напрямую на чемпионат мира пробьются 10 победителей групп. Команды, занявшие вторые места, а также две сборные из общего рейтинга Лиги наций 2020-2021 попадут в плей-офф. В стыковых матчах 12 сборных разыграют еще 3 путевки.

Чемпионат мира в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

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Автор: Антон Дударь