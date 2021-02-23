Футболист волновался, чтобы люди не подумали будто он дурак.

В матче 27-го тура чемпионата Бельгии произошел курьезный случай. "Генк" дома принимал "Беерсхот" и проиграл со счетом 1:2. Однако удивительная вещь случилась во втором тайме. На 65-й минуте защитник гостей Ян ван дер Берг пушечным бешеным выстрелом издалека попал в "девятку", а затем ошеломил всех своим празднованием.

Футболист после шедеврального удара начал ползать по газону словно червь.

"Это шутка для своих, мы иногда выполняем упражнение "червяк" в зале. Мой партнер по команде Том Питермат сказал, что я должен выполнить это во время игры. Я волновался, потому что мог показаться болваном. Но после такого гола можно все. Теперь очередь Тома", - объяснил ван ден Берг после игры.

Заметим, что для защитника этот гол стал уже третьим в сезоне.

Читайте такжеКоманда-невидимка: в Турции футболисты вышли на матч в белой форме и слились с заснеженным газоном (фото)

Читайте также:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Будрин Артем