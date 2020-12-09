Заря уступила Браге в первом матче / фото REUTERS

Луганская "Заря" в рамках 6-го тура группового этапа Лиги Европы 10 декабря встретится с португальской "Брагой". 

УНИАН будет вести онлайн-трансляцию матча Брага - Заря.

Брага - Заря: где смотреть матч онлайн

Прямая трансляция противостояния украинского и португальского клубов будет доступна на телеканале "Футбол 2".

Также матч можно будет посмотреть по подписке на медиасервисе MEGOGO.

Начало встречи - в 22.00.

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"Брага" - "Заря": перед матчем

  • Матч "Брага" - "Заря" пройдет 10 декабря на стадионе "Брага Мунисипал". Начало - в 22.00.
  • Встреча "Зари" и "Браги" в первом круге завершилась победой португальского клуба - 1:2.
  • Команда Виктора Скрипника набрала шесть очков в группе, обыграв АЕК (3:0) и "Лестер" (1:0), но уже потеряла шансы на 1/16 финала. "Лестер" и "Брага" имеют в своем активе по 10 очков и уже гарантировали себе выход в плей-офф турнира.
  • Перед этим матчем "Заря" победила "Днепр-1" (3:1) и поднялась в топ-5 УПЛ, а "Брага" в своем чемпионате уступила середняку "Белененсешу" на выезде со счетом 2:1.

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Автор: Олег Давыгора