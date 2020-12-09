Брага - Заря: где смотреть матч Лиги Европы

"Заря" будет играть в гостях против "Браги" в 6-м туре ЛЕ.

Луганская "Заря" в рамках 6-го тура группового этапа Лиги Европы 10 декабря встретится с португальской "Брагой". УНИАН будет вести онлайн-трансляцию матча Брага - Заря. Брага - Заря: где смотреть матч онлайн Прямая трансляция противостояния украинского и португальского клубов будет доступна на телеканале "Футбол 2". Также матч можно будет посмотреть по подписке на медиасервисе MEGOGO. Начало встречи - в 22.00. Читайте такжеБрага - Заря: прогноз букмекеров на матч Лиги Европы "Брага" - "Заря": перед матчем Матч "Брага" - "Заря" пройдет 10 декабря на стадионе "Брага Мунисипал". Начало - в 22.00.

Встреча "Зари" и "Браги" в первом круге завершилась победой португальского клуба - 1:2.

Команда Виктора Скрипника набрала шесть очков в группе, обыграв АЕК (3:0) и "Лестер" (1:0), но уже потеряла шансы на 1/16 финала. "Лестер" и "Брага" имеют в своем активе по 10 очков и уже гарантировали себе выход в плей-офф турнира.

Перед этим матчем "Заря" победила "Днепр-1" (3:1) и поднялась в топ-5 УПЛ, а "Брага" в своем чемпионате уступила середняку "Белененсешу" на выезде со счетом 2:1. Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram Автор: Олег Давыгора

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter