Заря уступила Браге в первом матче / фото REUTERS
Луганская "Заря" в рамках 6-го тура группового этапа Лиги Европы 10 декабря встретится с португальской "Брагой".
УНИАН будет вести онлайн-трансляцию матча Брага - Заря.
Брага - Заря: где смотреть матч онлайн
Прямая трансляция противостояния украинского и португальского клубов будет доступна на телеканале "Футбол 2".
Также матч можно будет посмотреть по подписке на медиасервисе MEGOGO.
Начало встречи - в 22.00.
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"Брага" - "Заря": перед матчем
- Матч "Брага" - "Заря" пройдет 10 декабря на стадионе "Брага Мунисипал". Начало - в 22.00.
- Встреча "Зари" и "Браги" в первом круге завершилась победой португальского клуба - 1:2.
- Команда Виктора Скрипника набрала шесть очков в группе, обыграв АЕК (3:0) и "Лестер" (1:0), но уже потеряла шансы на 1/16 финала. "Лестер" и "Брага" имеют в своем активе по 10 очков и уже гарантировали себе выход в плей-офф турнира.
- Перед этим матчем "Заря" победила "Днепр-1" (3:1) и поднялась в топ-5 УПЛ, а "Брага" в своем чемпионате уступила середняку "Белененсешу" на выезде со счетом 2:1.
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