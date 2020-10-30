Немецкий клуб "Боруссия" Дортмунд подал жалобу в УЕФА на питерский "Зенит" после матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов.
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Об этом сообщает портал NRZ.
По версии немецкой стороны, российский клуб привез на матч нескольких фанатов и предоставил им аккредитации журналистов. Игра проходила без зрителей из-за ограничений в связи с пандемией коронавируса.
В зоне прессы был замечен человек в футболке с надписью "Music Hall St. Petersburg on tour". Это название известной группировки болельщиков "Зенита". Также в сети появилось фото, на котором неизвестные развернули флаг с названием другой фанатской группировки клуба - "Северный Бастион".
В УЕФА уже рассмотрели обращение "Боруссии" и перенаправили вопрос "Зениту", но в российском клубе пока не прокомментировали ситуацию.
Матч завершился победой дортмундской "Боруссии" со счетом 2:0.
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