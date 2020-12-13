Люсьен Фавр возглавлял "Боруссию" с 2019 года.

Дортмундская "Боруссия" уволила Люсьена Фавра с должности главного тренера команды.

Об этом сообщается на официальном сайте "Боруссии".

Данное решение было принято после того, как дортмундцы проиграли "Штутгатру" в Бундеслиге со счетом 1:5.

"Это сложный шаг для нас. Однако мы считаем, что достижение наших целей на сезон находится под большой угрозой из-за недавних негативных событий в нынешнем сезоне. Поэтому мы должны действовать", - заявил спортивный директор дортмундцев Михаэль Цорк.

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Исполнять обязанности главного тренера "Боруссии" до конца сезона будет ассистент Фавра Эдин Терзич.

Фавр возглавлял "Боруссию" с 2018 года. Под его руководством команда завоевала один трофей - Суперкубок Германии-2019.

По информации, авторитетного итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио, следующим летом дортмундцев возглавит Марко Розе, который на данный момент работает с "Боруссией" Менхенгладбах.

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По итогам 11 туров Бундеслиги "Боруссия" набрала 19 очков и занимает в таблице пятое место. В трех последних турах команда потерпела два поражения и один раз сыграла вничью.

В Лиге чемпионов команда вышла в 1/8 финала, заняв первое место в группе с "Лацио", "Брюгге" и "Зенитом".

В матче за Суперкубок Германии в начале сезона "Боруссия" проиграла "Баварии" со счетом 2:3.

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Автор: Антон Дударь