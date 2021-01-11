Валерий Бондарь отдыхает на курорте со своей возлюбленной.

Украинская телеведущая Дарья Савина выложила в сеть фото с отдыха.

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Вместе с защитником донецкого "Шахтера" Валерием Бондарем она отправилась в путешествие на берега турецкого города Каппадокия.

Савина вместе с чемпионом мира по футболу среди команд U-20 посетила архитектурный памятник - "Лавочку влюбленных". Там она зацеловала своего бойфренда. Фото есть в Instagram.

"Очень часто говорят "Счастье любит тишину", наверное, в этих словах есть доля правды, но, как можно скрывать это счастье, если мы наслаждаемся друг другом и жизнью вместе. И мне очень хочется делиться с вами... любовью, эмоциями, красотой, радостью и безграничным счастьем", - подписала фото Савина.

Напомним, что ранее Савина встречалась с нападающим киевского "Динамо" Владиславом Супрягой.

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Автор: Budrin Artem