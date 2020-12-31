Победителем стал полузащитник Алан Патрик.

Болельщики "Шахтера" выбрали лучший гол команды в 2020 году.

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Об этом сообщает официальный сайт "Шахтера".

Лучшим признан эффектный удар бразильца Алана Патрика в матче Лиги Европы против "Бенфики".

Голосование длилось на протяжении 16 дней и проходило в четыре этапа. В финале гол Алана Патрика набрал больше голосов, чем гол Марлоса в ворота "Десны" - 441 против 149.

"Шахтер": последние новости

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Автор: Антон Дударь