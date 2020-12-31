Алан Патрик забил красивый гол Бенфике / фото ФК Шахтер
Болельщики "Шахтера" выбрали лучший гол команды в 2020 году.
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Об этом сообщает официальный сайт "Шахтера".
Лучшим признан эффектный удар бразильца Алана Патрика в матче Лиги Европы против "Бенфики".
Голосование длилось на протяжении 16 дней и проходило в четыре этапа. В финале гол Алана Патрика набрал больше голосов, чем гол Марлоса в ворота "Десны" - 441 против 149.
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