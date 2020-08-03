Самый титулованный клуб Бельгии объявил о переходе украинского футболиста (видео)

Богдан Михайличенко продолжит карьеру в "Андерлехте".

Украинский защитник Богдан Михайличенко официально стал игроком бельгийского "Андерлехта".

Об этом сообщил официальный сайт "Андерлехта".

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Украинец подписал контракт, который рассчитан на четыре года.

"Андерлехт" представил Михайличенко, опубликовав видео.

"Можете называть меня Миха", - обратился к фанатам украинец.

"Михайличенко должен добавить нашей команде скорости и здоровой агрессии на левом фланге. Кроме того, он умеет атаковать, а потому должен хорошо вписаться в нашу игру. Богдану еще есть над чем работать, но мы верим, что он продолжит прогрессировать", - сказал спортивный директор "Андерлехта" Питер Вербеке.

По неофициальной информации, "Андерлехт" выкупил контракт Михайличенко у "Зари" за 500 тысяч евро.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что украинский талант "Динамо" заинтересовал одного из лидеров чемпионата Италии.

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