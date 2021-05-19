Тудор Белуце играл в Лиге чемпионов против Барселоны / фото twitter.com/DynamoKyiv
Киевское "Динамо" решило избавиться от румынского хавбека Тудора Белуце.
Об этом известно из официального Twitter киевлян.
22-летний полузащитник вернется в английский "Брайтон", с которым у него действующий контракт.
Белуце присоединился к столичному клубу в октябре прошлого года, подписав контракт до конца сезона-2020/21.
В его активе за "бело-синих" одна игра в УПЛ и два поединка в Лиге чемпионов. Тудор всего 11 минут сыграл в футболке киевлян.
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