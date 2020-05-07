"Переодеваемся на улице": украинский футболист Малиновский рассказал о тренировках своей команды в Италии

Футболисты "Аталанты" тренируются так, чтобы никто не пересекался друг с другом.

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский рассказал, как проходят тренировки "Аталанты" после выхода команды из карантина.

Об этом Малиновский сказал в интервью сайту zbirna.com.

"Тренируемся группами. Нас собирают по шесть человек. Поле разделено на шесть частей, поэтому никто не пересекается. У каждого футболиста по два мяча, мы ими не меняемся. Все тщательно дезинфицируется, за этим строго следят. На базе мы никуда не заходим. Даже в душ. Приехали, на улице переоделись, вышли на поле.

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Никакого массажа - все контакты запрещены. У каждого по два комплекта формы, мы сами все стираем. У каждого своя вода. По сути, ты работаешь сам, только по команде тренеров, которые тебя контролируют. Когда идет беговая работа, то шестерка делится на две части, и мы втроем на расстоянии друг от друга бегаем вокруг поля. Все очень строго и организованно", - сказал Малиновский.

По его словам, футболисты пока не могут отрабатывать удары по воротам:

"По воротам никто пока не бьет. У нас есть специальная натянутая сетка. Бьешь в нее - отрабатываешь передачи, прием, смену направления и так далее. Передач между собой пока нет. Повторюсь, нам запрещено обмениваться мячами".

Малиновский также отметил, что все игроки "Аталанты" прошли тесты на коронавирус:

"К счастью, у всех ребят они негативные".

Как сообщал УНИАН, к тренировкам в Италии приступил также "Ювентус".