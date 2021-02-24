24 февраля в Италии пройдет первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между местной "Аталантой" и мадридским "Реалом".
УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Аталанта - Реал.
Аталанта - Реал: где смотреть матч
Стартовый свисток прозвучит в 22.00.
"Аталанта" вышла в плей-офф ЛЧ со второго места в группе с "Ливерпулем", "Аяксом" и "Митьюлландом".
"Реал" стал первым в одном квартете с "Боруссией" Менхенгладбах, "Шахтером" и "Интером".
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На матч итальянского и испанского клубов назначен немецкий рефери Тобиас Штилер.
Лига чемпионов, 1/8 финала, первый матч
Аталанта - Реал
Онлайн-трансляция матча
Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан:
"Эта игра для нас будет отличаться от других, потому что "Аталанта" - команда, которая делает очень особенные вещи. Нам нужно адаптироваться к игре - мы готовимся к этому, но также хотим играть в свой футбол. Наши соперники хорошо атакуют и очень сильны физически".
Главный тренер "Аталанты" Джан-Пьеро Гасперини:
"Совершенно очевидно, что идеальным началом будет победа в первом поединке, но нужно сохранять осторожность. У нас есть кадровые потери, но мы постараемся с этим справиться. Так или иначе, нас ждет матч высочайшего уровня, и мы постараемся сыграть как можно лучше".
Напомним, за "Аталанту" выступает украинец Руслан Малиновский. В зимнее межсезонье к команде также присоединился Виктор Коваленко, однако он еще не дебютировал в составе бергамасков, а на ЛЧ и вовсе не был заявлен.
У "Реала" в лазарете находится целый ряд игроков, включая Серхио Рамоса, Эдена Азара, Марсело и Дани Карвахаля.
Текущая форма команд:
Друг против друга "Аталанта" и "Реал" ранее не играли.
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