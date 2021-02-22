Игроки Аталанты / фото REUTERS
24 февраля в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов "Аталанта" будет принимать "Реал". Матч пройдет на "Гевисс Стейдиум" в итальянском Бергамо.
УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Аталанта-Реал.
Букмекеры отдают небольшое преимущество в этом матче "Аталанте".
На победу мадридцев дается коэффициент 2,89, на ничью - 3,72, а на успех "Аталанты" - 2,49.
В то же время "Реал" является фаворитом на выход в четвертьфинал. Букмекеры выставили на их проход коэффициент 1,61, а на бергамасков - 2,20.
"Аталанта" - "Реал" : перед матчем
- "Аталанта" набрала 11 очков в одной группе с "Ливерпулем", "Мидтьюлланом" и "Аяксом" и вышла в плей-офф со второго места.
- "Реал" на групповом этапе стал первым в квартете с "Интером", "Шахтером" и менхенгладбаской "Боруссией", набрав 10 очков.
- Ранее "Реал" и "Аталанта" не пересекались.
- Перед встречей в ЛЧ обе команды успешно сыграли в национальных чемпионатах. "Реал" в чемпионате Испании обыграл на чужом поле "Вальядолид" со счетом 0:1. "Аталанта" тем временем в драматическом триллере перестреляла "Наполи" со счетом 4:2.
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