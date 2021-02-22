Команда Руслана Малиновского проверит на прочность чемпиона Испании на стадии 1/8 финала.

24 февраля в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов "Аталанта" будет принимать "Реал". Матч пройдет на "Гевисс Стейдиум" в итальянском Бергамо.

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Аталанта-Реал.

Букмекеры отдают небольшое преимущество в этом матче "Аталанте".

На победу мадридцев дается коэффициент 2,89, на ничью - 3,72, а на успех "Аталанты" - 2,49.

В то же время "Реал" является фаворитом на выход в четвертьфинал. Букмекеры выставили на их проход коэффициент 1,61, а на бергамасков - 2,20.

"Аталанта" - "Реал" : перед матчем

"Аталанта" набрала 11 очков в одной группе с "Ливерпулем", "Мидтьюлланом" и "Аяксом" и вышла в плей-офф со второго места.

"Реал" на групповом этапе стал первым в квартете с "Интером", "Шахтером" и менхенгладбаской "Боруссией", набрав 10 очков.

Ранее "Реал" и "Аталанта" не пересекались.

Перед встречей в ЛЧ обе команды успешно сыграли в национальных чемпионатах. "Реал" в чемпионате Испании обыграл на чужом поле "Вальядолид" со счетом 0:1. "Аталанта" тем временем в драматическом триллере перестреляла "Наполи" со счетом 4:2.

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Автор: Будрин Артем