Карим Бензема - лидер атак Реала / фото REUTERS
24 февраля в Бергамо пройдет матч 1/8 финала Лиги чемпионов между "Аталантой" и "Реалом".
УНИАН будет вести онлайн-трансляцию матча Аталанта - Реал.
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Аталанта - Реал: где смотреть матч
Матч начнется в 22.00.
Прямая трансляция противостояния итальянского и испанского клубов будет доступна на телеканале "Футбол 2".
Также матч можно будет посмотреть на медиасервисе MEGOGO.
Напомним, за "Аталанту" выступает украинец Руслан Малиновский. Также зимой к бергамаскам присоединился Виктор Коваленко, однако он не заявлен на Лигу чемпионов.
Аталанта - Реал: перед матчем
- "Аталанта" набрала 11 очков в одной группе с "Ливерпулем", "Мидтьюлланом" и "Аяксом" и вышла в плей-офф со второго места.
- "Реал" на групповом этапе стал первым в квартете с "Интером", "Шахтером" и менхенгладбаской "Боруссией", набрав 10 очков.
- Ранее "Реал" и "Аталанта" не пересекались.
- Перед встречей в ЛЧ обе команды успешно сыграли в национальных чемпионатах. "Реал" в чемпионате Испании обыграл на чужом поле "Вальядолид" со счетом 1:0. "Аталанта" тем временем в драматическом триллере перестреляла "Наполи" со счетом 4:2.
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