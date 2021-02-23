Мадридский гранд отправится в гости к команде двух украинцев.

24 февраля в Бергамо пройдет матч 1/8 финала Лиги чемпионов между "Аталантой" и "Реалом".

УНИАН будет вести онлайн-трансляцию матча Аталанта - Реал.

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Аталанта - Реал: где смотреть матч

Матч начнется в 22.00.

Прямая трансляция противостояния итальянского и испанского клубов будет доступна на телеканале "Футбол 2".

Также матч можно будет посмотреть на медиасервисе MEGOGO.

Напомним, за "Аталанту" выступает украинец Руслан Малиновский. Также зимой к бергамаскам присоединился Виктор Коваленко, однако он не заявлен на Лигу чемпионов.

Аталанта - Реал: перед матчем

"Аталанта" набрала 11 очков в одной группе с "Ливерпулем", "Мидтьюлланом" и "Аяксом" и вышла в плей-офф со второго места.

"Реал" на групповом этапе стал первым в квартете с "Интером", "Шахтером" и менхенгладбаской "Боруссией", набрав 10 очков.

Ранее "Реал" и "Аталанта" не пересекались.

Перед встречей в ЛЧ обе команды успешно сыграли в национальных чемпионатах. "Реал" в чемпионате Испании обыграл на чужом поле "Вальядолид" со счетом 1:0. "Аталанта" тем временем в драматическом триллере перестреляла "Наполи" со счетом 4:2.

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Автор: Антон Дударь