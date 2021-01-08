Экс-полузащитник "Шахтера" рассказал, что у молодежи донецкого клуба есть только два варианта.

Экс-полузащитник "Шахтера" Артур Авагимян объяснил, почему молодые игроки "горняков" постоянно выступают за "Мариуполь" на правах аренды.

Об этом он сказал в интервью bfootball.com.ua.

"Ну, не сильно большой выбор у тебя, куда тебе идти. Или ты идешь в "Мариуполь" в аренду, или остаешься в дубле "Шахтера", - отметил футболист.

По его словам, "Мариуполь", в отличие от других клубов, не платит компенсацию за игроков "Шахтера":

"Например, если тебя выгоняют, говорят, что ты уже не подходишь "Шахтеру", и ты идешь в "Мариуполь", то компенсацию за тебя не платят. А если в другой какой-то клуб, то 100 000 долларов. У нас в Украине таких денег за молодого игрока никто не заплатит. Поэтому, по сути, остается два варианта: либо в аренду в "Мариуполь", либо остаешься в дубле "Шахтера".

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Отметим, что в этом сезоне в составе "Мариуполя" - двенадцать футболистов, арендованных у "Шахтера".

23-летний Авагимян на данный момент выступает за одесский "Черноморец".

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Автор: Антон Дударь