Бывшая звезда "Динамо" вспомнил ожесточенные баталии в "Украинском Классическом".

Экс-нападающий "Динамо" Артем Милевский вспомнил свои выступления за "Динамо", напряженные поединки против "Шахтера", а также назвал того, кто больше всего раздражал среди лагеря принципиального соперника.

Слова Артема приводит сайт телеканалов "Футбол".

"В "Шахтере" меня всегда раздражал Дарио Срна со своими плевками и замашками. Мы с ним постоянно "рубились", поэтому у меня с ним всегда были напряженные отношения на футбольном поле", - сказал Милевский.

Заметим, что Срна провел за "горняков" 339 матчей и 9 раз становился чемпионом Украины.

Также 36-летний форвард "Миная" прокомментировал дела Луческу в "Динамо":

"Что касается Луческу, я до сих пор не привык к мысли, что он в "Динамо". Мне это непривычно, даже когда мы играли с "Минаем" против "Динамо", видеть Луческу на скамейке с Гусевым и Вукоевичем. Но то, какую он работу проделал, он не дал в себе усомниться. Киев сейчас уверенно идет и прет к чемпионству. В этом большая его заслуга. Луческу справляется с давлением от ультрас, но стадионы же сейчас пустые. Думаю, если бы болельщиков было больше, ему было бы тяжелее. Давление было бы другим".

"Я бы сказал, что моё "Динамо" тех лет было сильнее. Но мне нравится команда сегодня. У них может нет ярких личностей, которые готовы самостоятельно решить исход матча. Но видно, что ребята уже не первый год играют вместе. Команда готова как физически, так и тактически. Они справедливо идут на первом месте", - добавил Артем.

После этого Милевский спрогнозировал чем закончится сезон в УПЛ:

"Думаю, что завтра "Динамо" ближе будет к победе, они будут больше закрываться. У них семь очков преимущества и осталось 5 туров. Думаю, ребята из "Шахтера" сами понимают, что уже борьба закончена. Что с "Шахтером"? Мне трудно понять, я никогда в эти моменты не влезал, в эти "непонятки" с Тайсоном. Наверное, есть какой-то конфликт и внутренний момент. Они проиграли "Львову", еще где-то ничья была. А Киев не терял очки и это конечно было важно".

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Артем Милевский: возвращение в УПЛ

Милевский вернулся в чемпионат Украины в декабре прошлого года, подписав контракт с "Минаем". Перед этим он выступал за брестское "Динамо".

Милевский подчеркивал, что "Минай", скорее всего, его последняя команда в карьере.

36-летний форвард провел за "Минай" 5 матчей в УПЛ, в которых не отметился результативными действиями.

Милевский успел сыграть против своего бывшего клуба - киевского "Динамо", после чего показал бэкстейдж своего возвращения на "Олимпийский".

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Автор: Артем Будрин