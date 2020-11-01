Артем Кравец набрал отличную форму в Турции.

Украинский нападающий Артем Кравец отличился голом за "Коньяспор" в ворота действующего чемпиона Турции "Истанбула".

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Это произошло в матче 7-го тура чемпионата Турции.

Кравец вышел на поле с первых минут, а забил гол на 69-й минуте. Украинец сократил отставание своей команды, которая в итоге проиграла со счетом 1:2.

Для Кравца этот гол стал четвертым в пяти матчах за "Коньяспор" в этом сезоне. Он занимает четвертое место в списке лучших бомбардиров текущего чемпионата Турции.

Артем Кравец: главное

Кравец только 20 августа вернулся в "Динамо", за которое успел сыграть лишь в одном официальном матче, выйдя на замену в игре УПЛ против "Львова", после чего покинул клуб. Он аргументировал это тем, что хочет получать постоянную игровую практику, чтобы пробиться в сборную Украины.

31-летний футболист в прошлом также выступал за киевский "Арсенал", немецкий "Штутгарт", испанскую "Гранаду", а два с половиной года провел в турецком "Кайсериспоре".

Кравец подписал контракт с "Коньяспором" на два года.

Уже в первом матче за новую команду украинец оформил дубль.

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Автор: Антон Дударь