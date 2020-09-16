Руслан Костышин считает Арис неудобным соперником / фото koloskovalivka.com
Главный тренер "Колоса" Руслан Костышин поделился своими ожиданиями перед матчем с греческим "Арисом" в Лиге Европы.
УНИАН будет вести онлайн-трансляцию матча Арис - Колос.
В ходе предматчевой пресс-конференции Костышин назвал соперника фаворитом матча.
"Соперник для нас серьезный, но игра уже покажет, кто сильнее. Согласен, что "Арис" - фаворит. Команда с очень сильным подбором футболистов, особенно в группе атаки. Но мы тоже не были фаворитами в своем чемпионате на выход в Лигу Европы. Эта дуэль состоит из одного матча, и в нем может случиться все что угодно", - сказал Костышин.
"Арис" - страшно неудобный соперник. Манера игры очень неудобная", - добавил тренер "Колоса".
"Арис" - "Колос": перед матчем
- Украинский и греческий клубы встретятся 17 сентября в Греции. Начало - в 21.00. Где смотреть матч "Арис" - "Колос".
- "Колос" в прошлом сезоне занял в УПЛ шестое место и сумел пробиться в квалификацию Лиги Европы через плей-офф. "Арис" в чемпионате Греции 2019-2020 занял пятое место.
- В новом чемпионате Греции "Арис" стартовал 11 сентября, обыграв "Ламию" (3:1). "Колос" в двух стартовых турах УПЛ уступил "Шахтеру" (1:3) и разгромил "Львов" (4:0).
- Судить матч будет бригада арбитров из Швейцарии во главе с Леонсом-Лионелем Чуди.
- Уже известно, с кем "Колос" сыграет в следующем раунде, если сможет пройти "Арис".
- В составе "Колоса" в этом матче может дебютировать опытный украинский нападающий Евгений Селезнев.
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