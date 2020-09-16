Главный тренер "Колоса" Руслан Костышин поделился своими ожиданиями перед матчем с греческим "Арисом" в Лиге Европы.

УНИАН будет вести онлайн-трансляцию матча Арис - Колос.

В ходе предматчевой пресс-конференции Костышин назвал соперника фаворитом матча.

"Соперник для нас серьезный, но игра уже покажет, кто сильнее. Согласен, что "Арис" - фаворит. Команда с очень сильным подбором футболистов, особенно в группе атаки. Но мы тоже не были фаворитами в своем чемпионате на выход в Лигу Европы. Эта дуэль состоит из одного матча, и в нем может случиться все что угодно", - сказал Костышин.