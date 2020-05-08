"До сих пор не могу смотреть": Шевченко вспомнил один из худших моментов карьеры (видео)

Андрей Шевченко не сумел переиграть голкипера "Ливерпуля" в финале Лиги чемпионов.

Главный тренер сборной Украины, экс-нападающий Андрей Шевченко вспомнил один из наиболее неприятных моментов своей карьеры.

Им является сэйв голкипера Ежи Дудека в дополнительное время финала Лиги чемпионов-2005. Шевченко сперва пробивал головой, а затем наносил удар в упор, однако вратарь каким-то чудом сумел отразить его.

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"Несколько месяцев назад УЕФА выложил сейв Дудека в Instagram. Даже сегодня я не могу смотреть этот момент, отворачиваюсь и выбрасываю телефон", - сказал Шевченко в прямом эфире в Instagram с Кристианом Виери, передает Calciomerato.

"У каждого чемпиона в жизни есть бывают разочарования. В этом красота спорта", - добавил украинец.

Напомним, в том финале "Милан" выигрывал после первого тайма со счетом 3:0, но упустил свое преимущество, а затем проиграл в серии пенальти, в которой Шевченко не реализовал один из ударов.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что Шевченко вошел в рейтинг худших трансферов в истории АПЛ.