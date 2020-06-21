Вратарь Шахтера вышел на второе место в истории по количеству титулов чемпиона Украины

Андрей Пятов в десятый раз выиграл золотые медали.

Вратарь донецкого "Шахтера" Андрей Пятов завоевал десятый титул чемпиона Украины и вышел на второе место в истории турнира по этому показателю.

Как сообщает Sport.ua, 35-летний Пятов сравнялся с экс-защитником "Шахтера" Дарио Срной и экс-защитником "Динамо" Владиславом Ващуком, у которых также по десять титулов.

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Лидирует экс-вратарь Александр Шовковский, который четырнадцать раз выигрывал чемпионат Украины в составе киевского "Динамо".

Третье место делят экс-динамовцы Сергей Ребров, Юрий Дмитрулин и Александр Головко, которые выигрывали золотые медали по девять раз.

Напомним, "Шахтер" в тринадцатый раз в истории стал чемпионом Украины.

Как сообщал УНИАН, "Шахтер" установил чемпионский рекорд в УПЛ.

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