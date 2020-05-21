Испанский клуб договорился о продлении аренды вратаря сборной Украины Лунина
12:12, 21 мая 2020Футбол
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Андрей Лунин доиграет сезон 2019-2020 в составе "Овьедо".
Андрей Лунин регулярно играет в основе Овьедо / фото: twitter.com/realoviedo
Испанский "Овьедо" договорился с "Реалом" о том, чтобы украинский вратарь Андрей Лунин остался в команде до конца сезона 2019-2020.
Об этом сообщает Azul Carbayon.
Арендное соглашение Лунина рассчитано до 30 июня. Однако теперь очевидно, что сезон в Испании, который был приостановлен из-за коронавируса, завершится позже.
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Таким образом, "Овьедо" необходимо было продлить соглашение с голкипером до фактической даты окончания сезона 2019-2020.
Напомним, Лунин перешел в "Овьедо" в зимнее межсезонье и стал основным голкипером команды. В его активе 9 матчей во втором по силе испанском дивизионе.
Права на футболиста принадлежат мадридскому "Реалу".
Ранее УНИАН сообщал о том, что Лунин возобновил тренировки с "Овьедо" в Испании.
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