Испанский клуб договорился о продлении аренды вратаря сборной Украины Лунина

Андрей Лунин доиграет сезон 2019-2020 в составе "Овьедо".

Испанский "Овьедо" договорился с "Реалом" о том, чтобы украинский вратарь Андрей Лунин остался в команде до конца сезона 2019-2020.

Об этом сообщает Azul Carbayon.

Арендное соглашение Лунина рассчитано до 30 июня. Однако теперь очевидно, что сезон в Испании, который был приостановлен из-за коронавируса, завершится позже.

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Таким образом, "Овьедо" необходимо было продлить соглашение с голкипером до фактической даты окончания сезона 2019-2020.

Напомним, Лунин перешел в "Овьедо" в зимнее межсезонье и стал основным голкипером команды. В его активе 9 матчей во втором по силе испанском дивизионе.

Права на футболиста принадлежат мадридскому "Реалу".

Ранее УНИАН сообщал о том, что Лунин возобновил тренировки с "Овьедо" в Испании.