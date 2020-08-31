Борячук является воспитанником Шахтера / фото ФК Шахтер
Нападающий донецкого "Шахтера" Андрей Борячук продолжит карьеру в венгерском клубе "Мезекевешд".
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Об этом сообщил официальный сайт "Мезекевешда".
Арендное соглашение рассчитано на один сезон. Уже летом следующего года Борячук может стать свободным агентом - его контракт с "горняками" завершится.
В январе 24-летний футболист ушел в аренду в турецкий "Ризеспор" и провел за команду 6 матчей.
"Мезекевешд" в прошлом сезоне занял четвертое место в турнирной таблице чемпионата Венгрии. За команду выступают еще четыре украинца - Андрей Нестеров, Шандор Вайда, Михаил Месхи и Данила Рябенко.
фото mezokovesdzsory.hu
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