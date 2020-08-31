Андрей Борячук вернулся из Турции и снова ушел в аренду.

Нападающий донецкого "Шахтера" Андрей Борячук продолжит карьеру в венгерском клубе "Мезекевешд".

Читайте такжеКоноплянка сменил игровой номер в Шахтере

Об этом сообщил официальный сайт "Мезекевешда".

Арендное соглашение рассчитано на один сезон. Уже летом следующего года Борячук может стать свободным агентом - его контракт с "горняками" завершится.

В январе 24-летний футболист ушел в аренду в турецкий "Ризеспор" и провел за команду 6 матчей.

"Мезекевешд" в прошлом сезоне занял четвертое место в турнирной таблице чемпионата Венгрии. За команду выступают еще четыре украинца - Андрей Нестеров, Шандор Вайда, Михаил Месхи и Данила Рябенко.

Вас могут заинтересовать другие новости о "Шахтере":

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Перевод: Данил Слесь