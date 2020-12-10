Анатолий Трубин провел великолепный матч против "Интера".

Голкипер "Шахтера" Анатолий Трубин вошел в список претендентов на награду лучшему игроку 6-го тура Лиги чемпионов.

Об этом сообщается на официальном сайте УЕФА.

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В матче против "Интера" Трубин сумел сохранить свои ворота сухими, благодаря чему "Шахтер" пробился в Лигу Европы. На счету украинца - четыре сэйва.

На награду также претендуют форвард ПСЖ Неймар, который сделал хет-трик в матче с "Истанбулом", нападающий "Севильи" Юссеф Эн-Несири, оформивший дубль в матче с "Ренном", а также Карим Бензема из "Реала" (на его счету два гола в ворота "Боруссии" М).

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"Шахтер" набрал 8 очков и занял третье место в группе В, уступив "Боруссии" М, которая стала второй, по личным встречам. "Интер" (6 очков) стал последним. Таким образом, "Шахтер" вышел в Лигу Европы.

В параллельном матче "Реал" обыграл "Боруссию" М (2:0), набрал 10 очков и занял первое место в группе В.

Анатолий Трубин в третьем из пяти матчей в ЛЧ сумел сохранить свои ворота сухими.

В первом круге ЛЧ "горняки" также сыграли с "Интером" вничью - 0:0.

"Шахтер" в третьем сезоне подряд занял третье место на групповом этапе ЛЧ.

Своего соперника по плей-офф ЛЕ "Шахтер" узнает 14 декабря.

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Автор: Антон Дударь