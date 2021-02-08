Голкипера "Ренна" расстреливали в упор, но он был стеной.

В матче 24-го тура чемпионата Франции между "Лансом" и "Ренном" в дебюте игры вратарь гостей исполнил безумные сейвы.

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27-летний Альфред Гомис продемонстрировал чудеса реакции. Сенегалец парировал удары, которые в упор били оппоненты. Серию из трех выстрелов Альфред выдержал и перевел мяч на угловой. Матч завершился со счетом 0:0.

Заметим, что Гомис в этом сезоне заменил в составе "Ренна" звездного Эдуара Мэнди, которого клуб отпустил в "Челси" за 25 миллионов евро.

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Автор: Будрин Артем