В матче 24-го тура чемпионата Франции между "Лансом" и "Ренном" в дебюте игры вратарь гостей исполнил безумные сейвы.
Читайте такжеСэйвы голкиперов Динамо и Шахтера вошли в число лучших в Лиге чемпионов (видео)
27-летний Альфред Гомис продемонстрировал чудеса реакции. Сенегалец парировал удары, которые в упор били оппоненты. Серию из трех выстрелов Альфред выдержал и перевел мяч на угловой. Матч завершился со счетом 0:0.
Заметим, что Гомис в этом сезоне заменил в составе "Ренна" звездного Эдуара Мэнди, которого клуб отпустил в "Челси" за 25 миллионов евро.
Вау! Альфред Гомис -pic.twitter.com/cjxQLK2EYE— Вадим Лукомский (@vadimlukomski) February 7, 2021
Читайте также:
- Легендарный итальянский вратарь Буффон в 43 года установил крутое достижение
- Звездный вратарь полуфиналиста Лиги чемпионов провалил допинг-тест
- Российский вратарь "вырубил" соперника в чемпионате Португалии (видео)
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram