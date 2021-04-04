Три очка команде Мирчи Луческу принес Жерсон Родригес.

В заключительном матче 20-го тура чемпионата Украины по футболу "Динамо" играло в гостях у "Александрии".

Хозяева вышли вперед на 14-й минуте матча - Артем Ситало открыл счет после паса от Кирилла Ковальца. "Динамо" удалось отыграться в середине тайма - Николай Шапаренко реализовал пенальти, назначенный после VAR за игру рукой.

Читайте такжеВратарь Динамо может продолжить карьеру в ГрецииНа 64-й минуте "Динамо" забило еще раз, но гол Александра Караваева был отменен из-за офсайда у Виталия Буяльского.

Вырвать победу киевлянам удалось на 90-й минуте - автором победного гола стал Жерсон Родригес, который забил с передачи Буяльского.

Таким образом, "Динамо" удалось набрать 49 очков и сохранить 7 пунктов перевеса над "Шахтером". "Александрия" (26 очков) идет седьмой.

"Александрия" - "Динамо" - 1:2

Голы: Ситало, 14 - Шапаренко, 38 (с пенальти), Родригес, 90

"Александрия": Панькив, Пашаев, Бабогло, Бондаренко, Мирошниченко, Гречишкин, Лучкевич (Стецьков, 84), Банада, Ковалец (Мельник, 90+1), Третьяков, Ситало (Устименко, 75)

"Динамо": Бущан, Кендзера, Забарный, Попов, Миколенко, Сидорчук, Караваев, Шапаренко (Шепелев, 83), Буяльский, Де Пена (Родригес, 73), Беседин (Гармаш, 88)

Предупреждения: Третьяков - Попов, Кендзера, Родригес

Украинская Премьер-лига: 20-й тур

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Антон Дударь