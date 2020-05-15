Экс-тренер Динамо Хацкевич вывел российский клуб в высший дивизион, проведя всего два матча

Волгоградский "Ротор" повысился в классе после досрочного завершения сезона.

Бывший главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич стал победителем ФНЛ (второго по силе российского дивизиона) вместе с волгоградским "Ротором".

Белорусский специалист возглавил "Ротор" в зимнее межсезонье. Под его руководством команда успела провести только два матча (ничья 1:1 с "Нефтехимиком" и победа 1:0 над "Шинником"), прежде чем сезон был остановлен из-за пандемии коронавируса.

В итоге 15 мая Российский футбольный союз решил не возобновлять сезон в ФНЛ. Утверждено, что две первые команды на момент остановки турнира выйдут в РПЛ.

Читайте такжеЛегенду киевского Динамо признали лучшим футболистом в истории Беларуси

"Ротор" лидировал в ФНЛ, на 2 очка опережая "Химки" и "Чертаново", а также на 3 очка - "Торпедо".

Волгоградский клуб выступит в элитном дивизионе чемпионата России впервые за 16 лет.

Напомним, Хацкевич был уволен из киевского "Динамо" в августе прошлого года. Он возглавлял команду с 2017 года.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что полузащитник "Динамо" объяснил, почему Хацкевич не физрук.