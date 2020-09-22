Нападающий "Десны" Александр Филиппов перешел в бельгийский "Сент-Трюйден".
Читайте такжеДесна потеряла очки в матче против новичка УПЛ
Об этом сообщил официальный сайт бельгийского клуба.
Подробности контракта с игроком не уточняются. По информации портала Transfermarkt, сумма трансфера составила 1,5 миллиона евро.
Нападающий выступал за "Десну" с 2016 года и был лидером команды.
В прошлом сезоне Филиппов записал на свой счет 16 голов и 4 ассиста в 30 матчах Украинской Премьер-лиги. 27-летний форвард занял второе место в списке лучших бомбардиров чемпионата после Жуниора Мораеса из "Шахтера".
"Сент-Трюйден" после шести туров занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата Бельгии.
"Десна": последние новости
- В прошлом туре УПЛ "Десна" потеряла очки в матче против новичка элитного дивизиона.
- Черниговский клуб выступит в квалификации Лиги Европы, где команде попался непростой соперник.
- В межсезонье "Десна" рассталась с капитаном команды, который перешел в "Зарю".
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram