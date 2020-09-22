Александр Филиппов покинул черниговскую "Десну".

Нападающий "Десны" Александр Филиппов перешел в бельгийский "Сент-Трюйден".

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Об этом сообщил официальный сайт бельгийского клуба.

Подробности контракта с игроком не уточняются. По информации портала Transfermarkt, сумма трансфера составила 1,5 миллиона евро.

Нападающий выступал за "Десну" с 2016 года и был лидером команды.

В прошлом сезоне Филиппов записал на свой счет 16 голов и 4 ассиста в 30 матчах Украинской Премьер-лиги. 27-летний форвард занял второе место в списке лучших бомбардиров чемпионата после Жуниора Мораеса из "Шахтера".

"Сент-Трюйден" после шести туров занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата Бельгии.

"Десна": последние новости

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Перевод: Данил Слесь