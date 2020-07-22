"Сидите и кукарекайте": экс-футболист Алиев объяснил свой внешний вид и опроверг наличие травмы лица (фото)

У бывшего футболиста обострился гайморит.

Экс-полузащитник киевского "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев прокомментировал свой внешний вид во время посещения матча Первой лиги.

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Видео Алиев опубликовал в сторис Instagram.

"Я обращаюсь к тем недоброжелателям, которые меня показали якобы со шрамом по телевизору. Вот, смотрите, никакого шрама у меня нет! Просто у меня проблемы с гайморитом, и он чуть-чуть обострился. Пришлось ходить два дня с тампоном, чтобы остановить кровь.

А вы, доброжелатели, сидите и кукарекайте там дальше у себя в курятнике! А хорошим людям я желаю добра, хорошего настроения и прекрасного дня. Так держать! Все со мной в порядке", - сказал Алиев.

Известный футболист и видеоблогер был замечен на трибуне во время игры "Оболонь-Бровар" - "Рух" (0:0). На лице него была отчетливо видна полоска от щеки до носа, напоминающая рассечение.

УНИАН ранее сообщал о том, что Алиев уступил актеру в дебютном боксерском поединке.

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