"Сидите и кукарекайте": экс-футболист Алиев объяснил свой внешний вид и опроверг наличие травмы лица (фото)
Экс-полузащитник киевского "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев прокомментировал свой внешний вид во время посещения матча Первой лиги.
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Видео Алиев опубликовал в сторис Instagram.
"Я обращаюсь к тем недоброжелателям, которые меня показали якобы со шрамом по телевизору. Вот, смотрите, никакого шрама у меня нет! Просто у меня проблемы с гайморитом, и он чуть-чуть обострился. Пришлось ходить два дня с тампоном, чтобы остановить кровь.
А вы, доброжелатели, сидите и кукарекайте там дальше у себя в курятнике! А хорошим людям я желаю добра, хорошего настроения и прекрасного дня. Так держать! Все со мной в порядке", - сказал Алиев.
Известный футболист и видеоблогер был замечен на трибуне во время игры "Оболонь-Бровар" - "Рух" (0:0). На лице него была отчетливо видна полоска от щеки до носа, напоминающая рассечение.
УНИАН ранее сообщал о том, что Алиев уступил актеру в дебютном боксерском поединке.
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