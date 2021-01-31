Украинцы сверхуспешно стартовали в квалификации на чемпионат Европы.

Сборная Украины по футзалу провела свой первый матч в квалификации на Евро-2022.

Украинцы на выезде разбили сборную Албании со счетом 10:3.

Хет-триком у победителей отличился Михаил Зварич.

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Албания - Украина - 3:10

Голы: Мейзини (10), А.Брахими (13), Карая (34) - Зварич (1, 15, 27), Шотурма (6), Белоцерковец (12), Фаренюк (19, 26), Н.Грицына (23), Ерёмин (36), Малышко (40)

Сборная Украины в отборе на Евро-2022 по футзалу: что нужно знать

Сборная Украины ведет борьбу за путевку на чемпионат Европы в одной группе с командами Хорватии, Дании и Албании. Украинцы проведут по два матча с каждым соперником.

Согласно регламенту, в финальный турнир выйдут восемь победителей групп, шесть лучших вторых мест, а также победитель стыковых матчей между двумя худшими вторыми командами.

Сборная Украины должна была стартовать в отборе несколькими днями ранее, но команду Дании власти не отпустили в Украину из-за ситуации с коронавирусом. УЕФА перенес игру на апрель, теперь обе встречи с датчанами украинцы проведут дома.

Следующие матчи в отборе украинцы проведут 3 и 7 марта против сборной Хорватии.

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Автор: Антон Дударь