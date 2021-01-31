Сборная Украины по футзалу / фото facebook.com/UKRAINEFUTSAL
Сборная Украины по футзалу провела свой первый матч в квалификации на Евро-2022.
Украинцы на выезде разбили сборную Албании со счетом 10:3.
Хет-триком у победителей отличился Михаил Зварич.
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Албания - Украина - 3:10
Голы: Мейзини (10), А.Брахими (13), Карая (34) - Зварич (1, 15, 27), Шотурма (6), Белоцерковец (12), Фаренюк (19, 26), Н.Грицына (23), Ерёмин (36), Малышко (40)
Сборная Украины в отборе на Евро-2022 по футзалу: что нужно знать
- Сборная Украины ведет борьбу за путевку на чемпионат Европы в одной группе с командами Хорватии, Дании и Албании. Украинцы проведут по два матча с каждым соперником.
- Согласно регламенту, в финальный турнир выйдут восемь победителей групп, шесть лучших вторых мест, а также победитель стыковых матчей между двумя худшими вторыми командами.
- Сборная Украины должна была стартовать в отборе несколькими днями ранее, но команду Дании власти не отпустили в Украину из-за ситуации с коронавирусом. УЕФА перенес игру на апрель, теперь обе встречи с датчанами украинцы проведут дома.
- Следующие матчи в отборе украинцы проведут 3 и 7 марта против сборной Хорватии.
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