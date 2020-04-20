22-летний российский футболист умер во время тренировки

У Иннокентия Самохвалова остановилось сердце во время пробежки.

20 апреля в России скончался 22-летний защитник Иннокентий Самохвалов, который выступал за фарм-клуб московского "Локомотива" - "Казанку".

Об этом сообщает официальный сайт "Локомотива"

"Сегодня скончался защитник "Казанки" Иннокентий Самохвалов. У него остались жена и сын. Кеша был добрым и отзывчивым человеком, хорошим другом. Мы потрясены произошедшим и выражаем искренние соболезнования его родным и близким", - говорится в сообщении "железнодорожников".

Читайте такжеЧемпион мира по футболу в составе сборной Англии умер от коронавируса

Также отмечается, что футболисту стало плохо во время индивидуальной тренировки.

По информации mk.ru, днем Самохвалов отправился на пробежку возле своего дома в городе Московский. Во время кросса футболисту стало плохо, он потерял сознание. Медикам не удалось реанимировать Самохвалова, он умер от острой сердечно-сосудистой недостаточности.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что в Бразилии футболист умер во время сеанса физиотерапии.