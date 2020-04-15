Барселона хочет осуществить громкий обмен футболистами

Каталонский клуб хочет подписать одного из лучших оборонительных полузащитников мира.

"Барселона" хочет совершить обмен с "Челси", чтобы заполучить французского полузащитника Н'Голо Канте.

Об этом сообщает Mundo Deportivo.

"Барселона" хочет добавить агрессии в центр поля и ищет полузащитника, который силен в отборе, но также способен работать с мячом.

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Взамен каталонцы готовы предложить "Челси" бразильского полузащитника Филиппе Коутиньо, который в этом сезоне играет на правах аренды в "Баварии". Лондонский клуб, по данным источника, заинтересован в подписании Коутиньо.

По мнению издания, из-за пандемии коронавируса в следующее трансферное окно клубы столкнутся с финансовыми трудностями, а потому договориться о бартере будет проще.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что финалист Лиги чемпионов "Тоттенхэм" может продать свою главную звезду за рекордную сумму.