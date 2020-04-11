У легенды Ливерпуля случайно обнаружили коронавирус

Кенни Далглиш чувствует себя хорошо - симптомов болезни у него нет.

У знаменитого футболиста и тренера Кенни Далглиша был обнаружен коронавирус.

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Об этом сообщил официальный сайт "Ливерпуля".

В среду, 8 апреля, 69-летний Далглиш был госпитализирован для лечения другой инфекции, однако в рамках новых мер предосторожности ему сделали тест на коронавирус, который оказался положительным. В настоящий момент симптомов заболевания у него нет.

Теперь Далглиш находится на самоизоляции вместе со своей семьей.

Кенни Далглиш провел за "Ливерпуль" более 300 матчей и стал шестикратным чемпионом Англии в составе команды. Также он трижды приводил мерсисайдцев к титулу в АПЛ уже в качестве тренера. Кроме того, специалист выигрывал Премьер-лигу с "Блэкберном" в сезоне-1994/95.

УНИАН ранее сообщал о том, что легендарный футболист "Милана" победил коронавирус.