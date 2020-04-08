Легендарный футболист Милана победил коронавирус
Легендарный футболист, экс-защитник "Милана", а ныне технический директор клуба Паоло Мальдини восстановился после заражения коронавирусом.
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Об этом сообщает Calciomercato.
Более двух недель назад Мальдини контактировал с человеком, который заразился коронавирусом. Позже у экс-футболиста появились симптомы заболевания. Лабораторный анализ выявил у него коронавирус.
У его сына, 18-летнего Даниэля Мальдини, который в этом сезоне дебютировал за первую команду "Милана", также был подтвержден COVID-19. Оба полностью выздоровели.
Мальдини-старший при этом уже вернулся к работе в клубе.
Паоло Мальдини провел в составе "Милана" всю свою карьеру, которую завершил в 2009-м году. С 2018 года он работает в структуре клуба.
Напомним, почти все футбольные чемпионаты в Европе остановлены из-за пандемии COVID-19. В мире зафиксировано уже более 1,4 миллиона случаев заражения, а также 82 тысячи смертей.
УНИАН ранее сообщал о том, что умер уникальный тренер, возглавлявший "Реал", "Барселону" и "Атлетико".