Легендарный футболист Милана победил коронавирус

Выздоровел также сын Паоло Мальдини Даниэль.

Легендарный футболист, экс-защитник "Милана", а ныне технический директор клуба Паоло Мальдини восстановился после заражения коронавирусом.

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Об этом сообщает Calciomercato.

Более двух недель назад Мальдини контактировал с человеком, который заразился коронавирусом. Позже у экс-футболиста появились симптомы заболевания. Лабораторный анализ выявил у него коронавирус.

У его сына, 18-летнего Даниэля Мальдини, который в этом сезоне дебютировал за первую команду "Милана", также был подтвержден COVID-19. Оба полностью выздоровели.

Мальдини-старший при этом уже вернулся к работе в клубе.

Паоло Мальдини провел в составе "Милана" всю свою карьеру, которую завершил в 2009-м году. С 2018 года он работает в структуре клуба.

Напомним, почти все футбольные чемпионаты в Европе остановлены из-за пандемии COVID-19. В мире зафиксировано уже более 1,4 миллиона случаев заражения, а также 82 тысячи смертей.

УНИАН ранее сообщал о том, что умер уникальный тренер, возглавлявший "Реал", "Барселону" и "Атлетико".